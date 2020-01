Winkelleegstand neemt weer toe: één op 12 Zeeuwse winkels staat leeg

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Locatus over de winkelleegstand. Landelijk is het aantal leegstaande in winkels in een jaar tijd fors gestegen. Stonden voor 2019 gemiddeld één op 15 winkels leeg, nu zijn dat er één op 13,5. Zeeland zit met één lege winkel op ruim 12 winkelpanden ruim boven het landelijk gemiddelde. De provincie bevindt zich daarmee in de kopgroep met de hoogste winkelleegstand. Limburg voert de ranglijst aan. Daar is 1 op 8,5 winkel onbezet.