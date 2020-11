Windmolens bij Oosterscheldekering mogen hoger worden, bezwaren tegenstanders van tafel geveegd

Politiek is klaar met ‘geldver­kwis­tend’ SWVO

15:45 KRUININGEN - Het geduld van de politiek met het SWVO raakt op. In navolging van Goes gaat ook Kapelle aandringen op het opdoeken van de huidige organisatie die onder meer leerlingenvervoer en poetshulp in de Oosterschelderegio regelt. Ook voor Reimerswaal is de maat meer dan vol.