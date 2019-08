Wind zorgt voor spektakel op Colijnsplaatse Dagen

Het klappert en het fluit aan de haven in Colijnsplaat. Op de Oosterschelde schuimkoppen. Toch gaat het jaarlijkse feestje gewoon door. ,,We hebben wel enkele aanpassingen in het programma gedaan”, zegt Ko Kallewaard, organisator van de Colijnsplaatse Dagen. ,,De helikopter vliegt niet en het luchtkussen hebben we geschrapt. En we hebben iets minder kramen. Maar de KNRM vaart gewoon.”