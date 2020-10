Wind en regen spelen Goese kermis parten

GOES - De kermis in Goes draait vandaag voor het laatst. Op het parkeerterrein van de Zeelandhallen kunnen bezoekers tot en met vanavond nog eventjes zwieren en zwaaien. Hoe kijkt organisator Johan Ordelman terug op deze alternatieve kermis?

,,Op zich is de kermis goed verlopen", meldt Ordelman. ,,Maar we hebben nogal slecht weer gehad. We hebben wind gehad, we hebben regen gehad, daar kunnen we niks aan doen, natuurlijk. Op de dagen en de momenten dat het droog was kunnen we de belangstelling best wel goed noemen.”

Quote Hopelijk kunnen we volgend jaar weer normaal draaien, maar anders zijn we altijd blij met deze oplossing. Johan Ordelman, Organisator Goese kermis

In verband met corona was de kermis in Goes dit jaar een flink stuk later en bovendien ook nog eens op een heel andere locatie. Is die plek bij de Zeelandhallen een blijvertje? ,,Wat ons betreft gaan we de volgende keer weer gewoon terug in de stad. We hopen dat we in augustus weer op de vaste datum kunnen komen. Dan is het weer ook veel beter en zijn de terrassen open. De horeca en de kermis horen bij elkaar."

Overigens is Ordelman zeker niet ontevreden over de locatie die nu door de gemeente Goes als alternatief is aangeboden. ,,We zijn blij dat we wat hebben kunnen doen. Daarvoor zijn we de gemeente Goes heel dankbaar. Die heeft echt alle medewerking verleend. En qua locatie kan je hier zeker wel een goede kermis bieden. Maar voor de gezelligheid is de binnenstad veel beter."

Beter dan niets

Ordelman beseft dat iets beter is dan niets. ,,Heel veel kermissen hebben deze mogelijkheid niet. Die kunnen niet uitwijken naar een dergelijk terrein. Ik heb nu bij elkaar vijf of zes kermissen gedaan en verleden jaar waren dat er een stuk of zestig. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer normaal draaien, maar anders zijn we altijd blij met deze oplossing."