Wilna en Jaap (73) moeten over een drukke autoweg fietsen om bij hun eigen huis te komen: ‘Doodeng vind ik het’

In ’t kerkje van Ellesdiek heerst altijd het Zeelandge­voel: ‘We gaan door in de geest van Engel’

27 september De voertaal is er Zeeuws. De website is in het Zeeuws. Aan de muur hangen Zeeuwse exposities. En het merendeel van de artiesten is ook Zeeuws. In ’t Kerkje van Ellesdiek heerst ‘het Zeelandgevoel’. Ook in dit nieuwe theater- en muziekseizoen.