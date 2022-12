Wilhelminadorp wenst geen verkeersremmers, dus moet de snelheid op een andere manier omlaag

Daar klagen bewoners van de Westhavendijk, die pal langs het kanaal ligt, over de hoge snelheid van veel automobilisten. Het gaat om het stuk binnen de bebouwde kom. ,,We zijn met de aanwonenden in gesprek gegaan”, zegt wethouder Stan Meulblok. ,,Het aanbrengen van wegversmallingen, waardoor automobilisten op elkaar moeten wachten, bleek niet op veel draagvlak te kunnen rekenen. Het is zoals het vaak gaat. Mensen willen best verkeersremmers, maar niet voor hun deur. We hoorden onder meer dat bewoners hun vrije zicht op het kanaal willen behouden.”