Wilhelmina doet uiterste poging om nieuwe leden te vinden

Muziekvereniging Wilhelmina kampt al jaren met een tekort aan bezetting. Vooral de stoelen voor blazers en slagwerkers staan leeg. Eerdere pogingen om nieuwe leden te werven, hebben te weinig opgeleverd en daarom wordt nu een ultieme poging ondernomen.

Dat doet muziekvereniging Wilhelmina door favoriete stukken van de eigen leden te spelen. Zo laat Wilhelmina zien wat er allemaal mogelijk is. En als zich geen of onvoldoende nieuwe leden melden, is de kans groot dat er niets anders overblijft dan de vereniging na bijna 125 jaar op te heffen. Dat zou ook betekenen dat allerlei dorpsactiviteiten het in het vervolg zonder de muzikale ondersteuning van Wilhelmina moeten doen.

Techniek oppoetsen

Op vrijdag 11 en vrijdag 18 november zijn er vervolgens ook nog open repetitieavonden. Daar kan iedereen binnenlopen en meedoen om te kijken of een lidmaatschap wat is. Ook oud-leden zijn van harte welkom om opnieuw lid te worden en als iemand vooraf even een instrument wil lenen om de techniek weer wat op te poetsen kan dat ook. De open repetitieavonden worden gehouden in het verenigingsgebouw, Havelaarstraat 101 D (derde rode deur). De oefenavond begint om 19.30 uur.

Het concert komende zondag wordt gehouden in dorpshuis De Brug en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie is verkrijgbaar via brassbandwilhelmina@gmail.com.