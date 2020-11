Wijziging bestemmingsplan stelt niets voor, zegt gemeente, maar omwonenden maken zich zorgen

De wormen bezorgen leerlingen de kriebels, maar een voedselbos­je is toch superleuk

5 november GOES - Als Shalisa Moes (9) nou íets leuk vindt aan het donderdag aangeplante voedselbosje op het plein van Montessorischool De Basis in Goes dan is het wel dat ze zelf de handen uit de mouwen mag steken. Ook al krijgt ze daar een praktijkles over wormen bij.