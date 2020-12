Wijkagenten Reimerswaal: ‘Ga niet feesten in Krabbendijke dit weekend’

Kertstwens Wemeldinge: ‘Lach, feest, koester, bid, wens, heb lief en verwonder’

8 december WEMELDINGE - ,,Lach, feest, koester, bid, wens, heb lief en verwonder”, valt er te lezen op een groot spandoek boven de ingang van de lokale supermarkt in Wemeldinge. De tekst, duidelijk geïnspireerd door Ramses Shaffy's Zing, vecht, huil, bid, lach, werk, en bewonder, is afkomstig van de twee kerken in het dorp. Op één van de weinige plekken waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten, de supermarkt op het Dorpsplein, hebben de Vrije Evangelische Gemeente en de Protestantse Gemeente Wemeldinge deze kerstwens laten aanbrengen.