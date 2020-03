Wijk Rozeboom in Krabbendijke krijgt er 29 woningen bij, maar omwonenden hebben bezwaar

In totaal staan er 29 woningen op het Rozeboom-programma. Rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Daarmee moet er voor ieder wat wils te koop komen. Maar of de oorspronkelijke plannen het helemaal gaan halen is nog maar de vraag nu omwonenden er bezwaar tegen hebben.

,,Zij hebben aangegeven dat zij niet op een rijtje willen kijken maar op vrijstaande woningen", legt wethouder Jaap Sinke het bezwaar van de omwonenden uit. ,,Ik vind daar wel wat van. Ik denk dat er ergere dingen zijn in Nederland. Maar we nemen hun bezwaren mee als zienswijze en zullen ze wegen. En de raad kan er straks ook wat over zeggen. Als die vindt dat het anders moet dan worden de plannen aangepast."

Quote Ik denk dat er ergere dingen zijn in Nederland. Maar we nemen hun bezwaren mee als zienswijze. Jaap Sinke

Vertraging

In de aanloop naar de plannen is er volgens Sinke wat misgegaan. Enkele omwonenden kwamen daarop in het verweer. ,,Die hebben gezegd ‘Ho eens even. Jullie hadden ons beloofd dat we er bij betrokken zouden worden.’ Door allerlei personele wisselingen is dat niet helemaal goed gegaan", aldus Sinke. ,,Dus hebben we degenen die een reactie wilden geven uitgenodigd en hun bezwaren laten vertellen.”