Wij namen alvast een kijkje in ‘het groene paradijs’ van het Eindeloos Eiland Festival

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat EEF terug is. Met een volwaardige editie, negen maanden na de uitgeklede corona-editie op de monumentale hofstede ‘s-Gravenhoek en drie jaar na de laatste ouderwetse EEF op landschapscamping Wilgenoord. ‘Een groen paradijsje’ noemt de website van EEF het nieuwe festivalterrein achter De Vliethoeve, een voormalige gesloten jeugdinstelling tussen Geersdijk en Kortgene.

En paradijselijk voelt het inderdaad, met die intieme paadjes, doorkijkjes, fruitbomen en kleurige fesitvaltenten overal. Elk veldje op het meer dan driehonderd meter diepe terrein herbergt weer een of twee nieuwe podia. Hier spelen komende dagen onder anderen Maaike Ouboter, Broeder Dieleman en Frazey Ford midden in de weelderige Noord-Bevelandse natuur.

Op alle andere festivals is het zo dat de artiesten met de grootste naam op het grootste podium staan. EEF is anders. Hier zijn de grootste podia voor de grootste bands in letterlijke zin, dus die met de meeste bandleden. Niet dat er echt grote podia zijn, trouwens.

Het nieuwe festivalterrein van EEF, een groen paradijsje achter kleurige letters aan de Galgendijk in Kortgene.

Ondertussen wordt er geklust aan een pipowagen die dienst gaat doen als bioscoop en zijn twee mannen in een aangrenzend weiland bezig met kabels voor de WIFI. Blikvanger is een kleurig houten kinderkasteel met uitzicht over de omliggende graanakkers. ,,Mooi, hè”, zegt De Koning. ,,Kijk, daar loopt Willem. Die is er al weken mee bezig. Hij bouwt echt van alles.”

Het kleurige kinderkasteel wacht op de eerste kinderen.

Dat speelkasteel bouwde Willem - een van de tachtig vrijwilligers die bij het festival betrokken zijn - niet voor niks. EEF wil aantrekkelijk zijn voor kinderen (en hun ouders). Daarom ook mag iedereen tot en met 12 jaar gratis naar binnen en is er een uitgebreid kinderprogramma. Ook vindt EEF het belangrijk dat er jongeren komen, de reden dat 12- tot en met 18-jarigen voor 15 euro voor drie dagen festival betalen. ,,De grote podia en veel festivals zijn ver weg. Dus we vinden het mooi als jongeren hier op het eiland via EEF in aanraking komen met allerlei kunst die ze misschien nog niet kennen.”

Alles is duurder

De ticketprijzen voor volwassenen zijn iets omhoog gegaan ten opzicht van de vorige reguliere EEF-editie: 20 euro voor de vrijdag, 35 voor de zaterdag en de zondag en 75 euro voor een heel weekend. ,,We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Maar alles is duurder geworden en het moet wel betaald worden.”

De kaartjes gaan gelukkig goed, zegt De Koning. ,,Nee, uitverkocht zijn we nog niet. Maar de mensen uit de buurt besluiten meestal laat of ze komen of niet. Die kijken eerst wat voor weer het wordt.”

