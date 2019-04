‘Wietdorpshuis’ de Meiboom in Krabbendijke is weer open

Vaste gebruikers, zoals de biljartclub en Protestantse Ontmoetingsgemeente, kunnen over één of twee weken weer terecht in De Meiboom. Ook sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte heeft al een optie om 8 mei een diner in het dorpshuis te houden.

De betrokkenheid van de vorige beheerder met de drugshandel is nog altijd onduidelijk. Het contract met de man is wel opgezegd. In overleg met de nieuwe beheersstichting, is de gemeente op zoek naar een beheerder. Zodra die is gevonden kan het dorpshuis ook weer worden gebruikt door particulieren die er bijvoorbeeld een feestje willen geven.