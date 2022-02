Wier bedreigt zomerrecreatie in het Veerse Meer; ‘Je komt er als zwemmer of met je boot niet doorheen’

Wier is een groot probleem aan het worden in het Veerse Meer. Het dreigt recreanten behoorlijk in de weg te gaan zitten. Jaap Meijer uit Kortgene slaat daarom alarm: ,,Hier langs de Botterlaan liggen allemaal steigers die worden gehuurd van Rijkswaterstaat. Vorig jaar hebben we die steigers al een maand of vier niet kunnen gebruiken en ik zie aankomen dat het nu nog langer gaat worden. Er ligt nu al zoveel wier op de bodem en dat groeit straks allemaal omhoog. Dan zijn het hele velden waar je in vastloopt. Daar kom je als zwemmer en met een boot niet doorheen. Het gaat in je schroef zitten of aan je zwaard en dan loop je vast."