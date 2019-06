Wielrenster gewond bij botsing met tractor in Wolphaartsdijk

Honderden steunbetui­gin­gen voor strijd tegen nieuwe provincia­le weg langs Kaasgat

15:44 KAASGAT - De bewoners van Kaasgat staan niet alleen in hun strijd tegen de mogelijke komst van een nieuwe provinciale weg. Al bijna 400 mensen hebben in één van de drie winkels in de buurtschap tussen Kruiningen en Yerseke hun handtekening gezet tegen ‘variant bruin’. Sinds vrijdag is er ook een online petitie.