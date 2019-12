Wie zet na vijftig jaar in Hoekenskerke de oliebollentraditie van Jo en Lennie Koeman voort

Treintjes kijken in De Stenge

30 december HEINKENSZAND - Treinliefhebbers opgelet. De eerste Zeeuwse treinmodelbeurs van het nieuwe jaar is op zaterdag 4 januari. Van 10.00 uur tot 15.30 uur kunnen de liefhebbers van modeltreinen weer terecht in De Stenge in Heinkenszand. Op de beurs zijn de belangrijkste schaalmodellen aanwezig, zoal H0 en N. Daarnaast zijn er blikken treinen te bewonderen en auto's in diverse schaalgrootte. Op de beurs is een testtafel waar locomotieven en wagons uitgeprobeerd kunnen worden. De entree is 1,50 voor volwassenen en 0,50 cent voor kinderen.