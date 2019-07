Wie ruimt ‘diarree van consumptiemaatschappij’ op? Fors tekort aan personeel in Goes

In de grote hal op bedrijventerrein De Poel in Goes staan vele tientallen grote dozen te wachten om te worden uitgepakt. De spullen die eruit komen, moeten uit elkaar worden gehaald. Veelal zijn ze afgeleverd door instanties als de douane of de politie. Illegale namaak-artikelen die zijn onderschept.



Hoewel ze bij de Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) zo'n beetje alles uit elkaar halen wat wordt aangeboden - overbodige voorraad of mislukte producten van bedrijven, bijvoorbeeld - vormt het ‘namaakspul’ volgens bedrijfsleider Leo Dekker de hoofdmoot. Zo'n beetje alles zien de medewerkers voorbijkomen.



Vandaag zijn vier mannen druk in het weer met het demonteren van nagemaakte mini-scooters. Dat is geen sinecure. Tot op het laatste draadje en schroefje wordt de illegale waar uit elkaar gehaald. Priegelwerk. Wat overblijft, wordt weer verkocht als grondstof voor nieuwe producten. De opbrengst is voor het demontagebedrijf.