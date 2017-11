Wie redt de Nieuwjaarsduik in Wemeldinge?

De Nieuwjaarsduik was een aantal jaar het pakkie-an van Gasterij Schoudee. Eerst via Martin Gunst, maar toen die het bedrijf verliet kwam het op anderen binnen het bedrijf aan. Dat blijft bij een eenmalig project. ,,Wij hebben rond die tijd altijd onze jaarlijkse sluiting", zegt Andrea Dekker van Schoudee. ,,Dus voor ons is dat lastig plannen.''

De bal kwam via een omweg pas in november bij de oranjevereniging te liggen. ,,We hebben geprobeerd medewerking te krijgen van horeca en midden-kleinbedrijf", zegt Mappy Zuijdwegt van de oranjevereniging ,,Overal kregen we nul op rekest. We probeerden de horeca mee te krijgen die in de buurt van het strand zitten. Die zijn allemaal 1 januari dicht en willen er niet voor open gaan. Terwijl ik denk: daar kan je toch wat aan verdienen?"