Wie mist zijn palmboom? Politie zoekt eigenaar

Monnikenwerk Strijdto­neel en lichttocht voor vrede in Ovezande

Hoe actueel is het nieuws nog in vakantietijd? Voor wie een vliegvakantie heeft geboekt of ter vermijding daarvan voor de auto koos, zijn de weerkerende berichten over wachttijden, zoekgeraakte koffers en files actueel en urgent. We lijken uit op zorgeloos genieten, vakantie vierend of trekkend van festival naar feest. Massaal. En – niets – mag – dat – in – de – weg – staan. Na de jaren van huisarrest. Toch zijn er ook geluiden over oorlogen met talloze vluchtelingen tot gevolg. Gefocust op de eigen vakantie lijken we daaraan voorbij te gaan.

12 augustus