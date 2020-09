Wie heeft foto's van de vliegtuigcrash in Ellewoutsdijk?

Kleding­bank opent tijdelijke winkel aan de Marconi­straat in Goes

23 september GOES - Inwoners van Goes die het niet zo breed hebben, mogen zich over een paar weken gratis in het nieuw steken. In samenwerking met de gemeente opent Kledingbank Zeeland op 13 en 14 oktober een tijdelijke kledingwinkel in een voormalige verfzaak aan de Marconistraat.