Wie eenzaam is in Waarde, kon vandaag rekenen op een gebakje

En dan gaat de bel. De 80-jarige Miep Jansen doet de deur open. ,,Of we even binnen mogen komen”, vraagt vrijwilliger Chris Meijnders. Hij is woensdagmiddag een van de zes dorpsbewoners die in Waarde, in het kader van de Week tegen Eenzaamheid, gebakjes uitdeelt. Veel contacten met andere mensen heeft Miep niet. Maar eenzaam? Nee, dat is ze niet. ,,We hebben elkaar nog”, zegt ze, wijzend naar man Jan (83).