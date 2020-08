Wethouder: ventilatie had schimmel in brede school Goes kunnen voorkomen

Video / poll Bij de Spar in Wemeldinge moet je voortaan eerst door een desinfec­tie­poort

18 augustus WEMELDINGE - In Wemeldinge staat sinds dinsdag de veiligste supermarkt van Nederland, beweert ondernemer Edwin Stal. Niet dat er een nieuwe winkel is bijgekomen in het dorp. Nee, het betreft in dit geval de bestaande Spar, waar een desinfectiepoort is geplaatst. Daardoor wordt iedere klant bij binnenkomst ontdaan van virusdeeltjes.