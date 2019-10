Wethouder opgelucht na hoosbui in Yerseke: maatregelen hebben gewerkt

In juni 2016 stroomde het regenwater bij zo'n 50 à 100 huishoudens in Yerseke naar binnen. ,,In de Kerkhoekstraat stond bij sommige mensen voor de derde keer in een paar jaar water in huis.” Ook op andere plaatsen, vooral rondom het centrum, was de overlast groot. Op verschillende plaatsen nam de gemeente maatregelen. Zo werden wadi's (een soort droogvallende sloten) en waterdoorlatende bestrating aangelegd.