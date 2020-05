Wethouder Evert Damen hekelt politieke spelletjes in Kapelle en stapt per direct op

Damen zegt in een persverklaring dat hij moeite heeft met de manier waarop Kapelle bestuurd wordt. ,,De politiek bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Kapelle zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, terwijl de huidige tijd en de wens om als zelfstandige gemeente verder te gaan juist iets anders vraagt", schrijft hij in de verklaring.

‘Lastige samenwerking’

,,Het zou meer moeten gaan om inhoud en gezamenlijke inzet en minder om het politieke spel. Dit alles maakt het voor mij niet langer mogelijk de soms lastige samenwerking in college en raad voort te zetten. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat de gemeenteraad en de burgers van Kapelle recht hebben op een wethouder die zich wel voor de volle 100 procent kan inzetten”, aldus Damen. Hij is vorig jaar maandenlang uit de running geweest omdat hij ziek was. Die periode heeft invloed gehad op zijn kijk op de Kapelse politiek, schrijft hij. Damen wilde zijn verklaring verder niet toelichten.

Het bestuur en de fractie van het CDA zeggen zich te herkennen in de waarnemingen van Damen. ,,De bestuurlijke verhoudingen staan onder spanning", zegt voorzitter Arie van der Maas. ,,Soms wordt er meer een politiek spel gespeeld in plaats van dat het gaat om de inhoud.” Hoewel het CDA de problemen herkent en erkent, is dat geen reden geweest om te stoppen met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Raadslid Siwart Mackintosh wordt voorgedragen als nieuwe wethouder. Een logische keuze, omdat Mackintosh Damen ook al geruime tijd heeft vervangen tijdens zijn ziekte.

‘Het is altijd spijtig’

Collega-wethouder Jon Herselman vindt het jammer dat Damen stopt. ,,We hebben bijna tien jaar samengewerkt en over het algemeen was het goed”, zegt hij. Herselman wil inhoudelijk niets kwijt over de verklaring van Damen. ,,Dat is een verklaring van het CDA. Zij hebben de keuze gemaakt dit zo te doen. Tuurlijk staan er dingen in die ik ook zie, maar ik had zo geen afscheid genomen.”