Werk voor vijftig mensen in nieuw distributiecentrum van pakketdienst DPD in Goes

Het centrum is gevestigd in een pand aan de Livingstoneweg. Het beschikt over een vloeroppervlak van 3500 vierkante meter en een sorteermachine van 250 meter lang. DPD zegt er vanwege duurzaamheidsmotieven voor te hebben gekozen een reeds bestaand pand om te bouwen in plaats van iets nieuws neer te zetten. Het dak van het pand is door DPD vol gelegd met zonnepanelen. Door de komst van het distributiecentrum in Goes hoeven er volgens het bedrijf ook veel minder kilometers te worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het vervoer vanuit distributiecentra elders in het land naar Zeeland.