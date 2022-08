Werk aan riool kostte Margreet een hoop omzet; nu wil ze geld van Kapelle zien

Vijf jaar na dreigende sluiting is de nieuwe Griffioen zo goed als klaar: ‘Nu alleen het podium nog’

GOES - Precies vijf jaar geleden was Wolphaartsdijk in rep en roer. Het dorpshuis werd met sluiting bedreigd. Inwoners staken er een stokje voor. Nu is Herberg De Griffioen zo goed als klaar.

7 augustus