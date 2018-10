Werk aan 380kV-lijn bij Rilland en Krabbendijke ligt stil door conflict met bouwer

Tweetal dat in gestolen auto reed opgepakt in Goes

11:05 GOES - Twee mannen zijn gisteravond in Goes aangehouden omdat ze in een gestolen auto reden. De mannen (43 en 35 jaar oud, hun woonplaats is onbekend) reden rond 20.20 uur over de Troelstralaan. Agenten merkten op dat de auto op 4 oktober in Amsterdam gestolen was.