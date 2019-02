Wereldwinkel Goes heropend na facelift

Wel was er dan waarschijnlijk meer aanloop geweest in de winkel, zegt Van Heijst. ,,Maar onze winkel draait goed. We hebben veertig enthousiaste vrijwilligers."

De Wereldwinkel in Goes is er één van de zes in Zeeland. Ook in Middelburg, Vlissingen, Serooskerke (W), Oostburg en Zierikzee zijn die er nog. De Wereldwinkel in Oost-Souburg maakte onlangs juist bekend per 1 april te stoppen.