Wereldberoemde schrijfster signeert haar boeken in Goes

VideoGOES - ,,Zou je er in willen zetten; ‘Voor Anja, die zo graag leest’? Het is namelijk voor mijn zus”, vraagt Rita Vendrig als ze bij Marieke Lucas Rijneveld aan de beurt is om haar boek te laten signeren. ,,En mag ik dan ook nog een foto van ons maken?"

Vendrig is speciaal uit Kapelle naar Goes gekomen om de schrijfster een boek te laten signeren. ,,Mijn zus woont in Frankrijk en die wilde heel graag die eerste roman van Rijneveld hebben. Zij is echt een boekenfan. Maar toen Rijneveld er die belangrijke prijs mee had gewonnen was het nergens meer te krijgen. Ik was als de dood dat dat nu weer zo zou zijn, dus toen ik zag dat ze hier kwam signeren heb ik gelijk een boek gereserveerd.”

Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (29) deed zaterdagmiddag Goes aan voor een signeersessie. Een week geleden verscheen haar nieuwe roman ‘Mijn lieve gunsteling’. Met de voorganger daarvan, De avond is ongemak (Rijnevelds eerste roman), won zij dit jaar de prestigieuze International Booker Prize. In De Koperen Tuin konden liefhebbers dat nieuwe boek, of één van haar andere pennevruchten, laten signeren.

Van die gelegenheid maakte een flink aantal mensen gebruik. Zij grepen de kans om de wereldberoemde schrijf-ster te spreken, een boek te laten signeren en op de foto te krijgen. Net als Rita Vendrig. ,,Ja natuurlijk mag je een foto maken", krijgt zij te horen van Rijneveld. En even later wandelt de Kapelse tevreden de boekhandel uit.

Weer een topper

Vendrig koos in verband met haar zus bewust voor de eerste roman van Rijneveld. Een logische keus? Anthoni Fierloos van de Koperen Tuin weet het zelf eigenlijk ook niet. Hij vindt ook de nieuwe roman van Rijneveld weer een topper. ,,Normaal zou ik zeggen; ‘de eerste’. Daar heeft ze niet voor niets zo’n grote prijs mee gewonnen. Maar nu heb ik haar tweede roman gelezen en nou ga ik toch twijfelen. Die is net zo goed. Het onderwerp is natuurlijk best zwaar, maar ik ken bijna geen andere auteur die het zo kan schrijven.”

Dat niet iedereen op de hoogte is van het literaire belang van de Nederlandse schrijfster is te horen buiten de boekenwinkel. Twee vrouwen zoeken daar luid converserend hun fiets op. ,,Er stond een of andere schrijfster haar boeken te signeren", vertelt de één tegen de ander. ,,Die stond opeens met haar boek op één, ofzo. Maar dat signeren was precies beneden en daar stond iedereen voor in de rij. Dan kan ik niet rustig naar boeken kijken.”

Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (links) geeft Rita Vendrig haar gesigneerde boek.