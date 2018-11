Werd hond Bas vermoord? Krabbendijkenaar looft 5000 euro uit voor de gouden tip

Kruiningen één jaar na de kerkscheu­ring: Pijn, verdriet en rouw, maar ook hoop

24 november De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen was een jaar geleden landelijk nieuws. De familie Jansen en dominee Gerrit Bredeweg botsten, er waren rechtszaken en een reeks geruchtmakende voorvallen. Op 13 november barstte de bom. Bredeweg stapte op en begon een nieuwe kerk: de Vrije Gereformeerde Gemeente. De scheuring was een feit. Hoe staat het nu in Kruiningen?