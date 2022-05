Wemeldinge krijgt vier getijdebakken bij strandjes

De bedoeling van de getijdenbakken is om het onderwaterleven zichtbaar te maken. De betonnen bakken worden zodanig geplaatst dat ze met hoog water onder water komen te staan en met laag water weer droog vallen. Alles wat zich onder water afspeelt blijft dan achter in de bakken. ,,Er zal eens een mosseltje in zitten en er zal eens een visje of een krabbetje in achterblijven", aldus wethouder Jon Herselman.

Quote Dan kunnen kinderen met hun schepnetje kijken wat er allemaal onder water gebeurt Jon Herselman, Wethouder Kapelle

Volgens Herselman komen er twee bakken bij het wat grotere strand van Wemeldinge en twee bij het kleinere strandje. ,,Op een gepaste afstand van het strandje zelf. Zodat kinderen op ontdekkingstocht kunnen. In die bakken komen kreukelstenen. Dat is een speciaal soort steen dat ervoor zorgt dat er met eb en vloed onderwaterleven achterblijft in de bakken. Dan kunnen kinderen met hun schepnetje kijken wat er allemaal onder water gebeurt.”

Toeristische trekpleister

De bakken hebben dus een sterk educatief karakter. ,,Maar het is ook voor het toerisme bedoeld. De plaatsing van de vier bakken maakt deel uit van het uitvoeringsplan van het Masterplan Wemeldinge. Het is een educatieve vorm van je als gemeente richten op de toerist.” In dat masterplan is vastgesteld wat er allemaal kan en moet gebeuren om Wemeldinge als trekpleister nog aantrekkelijker te maken.

De bakken zijn van hetzelfde soort als de exemplaren die al in Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland) liggen. Als het goed is worden de getijdebakken half juni geleverd en geplaatst. ,,Het is de bedoeling dat ze er uiterlijk 1 juli liggen.”