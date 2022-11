Wemeldinge haalt stand-upcomedy naar Zeeland

Stand-upcomedy in Wemeldinge, dat moet even landen! Toch gaat het komende vrijdag echt gebeuren. Net zoals het Amsterdamse Toomler staat Hotel Brasserie Smits in Wemeldinge vrijdagavond volledig in het teken van stand-upcomedy. In totaal zullen er die avond zes stand-upcomedians op het podium verschijnen.