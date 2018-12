Weinig begrip voor burgemeesterskwestie bij inwoners Kapelle

Het uitblijven van de witte rook voor een nieuwe burgemeester heeft niet direct tot ongeregeldheden geleid in de gemeente Kapelle. Geen protesterende gele hesjes of andersoortige onrust in de dorpen. Een dag na het verrassende burgemeestersnieuws lijkt alles gewoon zijn gangetje te gaan. Toch verbazen enkele inwoners zich wel degelijk over het gebrek aan geschikte kandidaten voor hun gemeente.

Quote Je zou toch zeggen dat Kapelle niet zo'n heel lastige gemeente is voor een burgemees­ter. Betsy de Regt ,,Ik vind het wel een beetje apart", aldus Betsy de Regt uit Kapelle. ,,Blijkbaar stelt de gemeenteraad nogal hoge eisen. Je zou toch zeggen dat Kapelle niet zo'n heel lastige gemeente is voor een burgemeester. Natuurlijk speelt er wel eens wat, maar dit is toch wel heel bijzonder."

De Regt zegt de plaatselijke politiek wel een beetje te volgen. ,,Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de profielschets niet helemaal heb gelezen, hoor.” De Kapelse ziet geen andere mogelijkheid dan af te wachten. ,,En dan maar hopen dat het straks wel lukt. Want we zitten nu toch al best een tijdje met een interim-burgemeester."

Wemeldinge

Volledig scherm Carola Rehorst uit Wemeldinge vindt het jammer dat er nog geen burgemeester is voorgedragen. © Marcelle Davidse In Wemeldinge is het oningevulde burgemeestersambt ook niet echt hét gesprek van de dag. Sterker nog, veel van de langskomende dorpsbewoners hebben het nieuws nog niet eens vernomen. De reacties variëren van ‘Ik weet ook niet waar het aan ligt’ tot ‘Daar heb ik geen mening over’ en ‘Ik stel mezelf in ieder geval niet beschikbaar.’

Quote Misschien zijn de burgemees­ters wel op, wie zal het zeggen. Carola Rehorst Carola Rehorst heeft er wel een mening over. Terwijl zij haar zojuist gekochte vis koud laat worden, deelt zij die dan ook: ,,Ik vind het heel bijzonder. Ik weet niet wat meneer Polman (commissaris van de koning) voor selectie heeft gemaakt. Maar het is wel vreemd dat er tussen die 25 sollicitanten niet één geschikte kandidaat zit. En wat me ook tegenviel was het aantal vrouwen dat gesolliciteerd heeft.“

Waarom het zo moeilijk is om een geschikte eerste burger te vinden voor Kapelle weet Rehorst ook niet. ,,Misschien is het profiel niet goed opgesteld. Wat is er mis mee en waar is wel naar gekeken en waar niet naar? Maar dat hadden ze toch van tevoren kunnen weten. En misschien zijn de burgemeesters wel op, wie zal het zeggen."

Rehorst vindt het in ieder geval geen goede zaak. ,,Het is wel jammer, ja. Want nu wordt het weer een tijdje pappen en nathouden. Terwijl we juist door moeten pakken. Er zijn best wat belangrijke zaken die geregeld moeten worden. Denk maar eens aan het sportcentrum in Kapelle en het toerisme in Wemeldinge."

Oud-Burgemeester

Volledig scherm Oud-burgemeester van Kapelle Siebe Kramer: ,,Ik denk dat er gewoon geen meerderheid was voor een bepaalde kandidaat." © willem mieras Wie ook een mening heeft over de burgemeesterssituatie is Siebe Kramer. De voormalig burgemeester van Kapelle zet zijn vraagtekens bij de gang van zaken. ,,Dit zegt veel meer over de vertrouwenscommissie die kennelijk geen goede profielschets heeft opgesteld of daarover niet goed heeft overlegd met de commissaris van de koning. En de commissaris heeft er blijkbaar ook niet goed naar gekeken. Dit is toch een brevet van onvermogen."

Quote Dit is toch een brevet van onvermogen. Siebe Kramer, Oud-burgemeester Kramer kent als geen ander de procedure. ,,Een aantal van de 25 kandidaten is bij de commissaris van de koning geweest. Hij kiest er een paar uit die volgens hem in beginsel geschikt zijn. En vervolgens zegt de vertrouwenscommissie dat ze niet geschikt zijn. Ergens klopt er dan iets niet. De commissaris heeft ook de profielschets. Dus óf hij heeft mensen doorgestuurd die niet capabel zijn óf de commissie heeft het niet goed beoordeeld."

De oud-burgemeester van de Bloesem van Zeeland heeft wel zijn vermoedens over hoe het gegaan is: ,,Ik denk dat er gewoon geen meerderheid was voor een bepaalde kandidaat. Dat kan. Maar dan moet je dat gewoon zeggen. Nu zeg je dat er niemand geschikt is. Dat er niemand past bij het profiel. Het profiel dat nota bene door de huidige raad is vastgesteld.”