Weer gratis parkeren bij het strand voor inwoners Noord-Beveland

Goese voetbal­club is vernielin­gen helemaal zat, deze keer sneuvelden de ramen: 'Dit kost ons veel geld’

GOES - ‘Het loopt de spuigaten uit’. Voetbalvereniging SSV’65 uit Goes is wéér slachtoffer geworden van vandalisme. ,,Dit kost ons zo weer 2500 euro. Dat is veel geld!’’

15 december