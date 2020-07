‘We creëren het vakantiegevoel in eigen tuin’

Mariëlle: ,,In september begonnen we aan een wereldreis van een jaar. Maar toen we in maart in Nieuw-Zeeland waren, brak de coronapandemie uit en belandden we in een lockdown.”

Daan: ,,De vrijheid die we op reis wilden ervaren, hadden we niet meer. Daarom besloten we met de allerlaatste repatriëringsvlucht terug naar Nederland te gaan.”

Mariëlle: ,,Zo wisten we in ieder geval waar we aan toe waren. Al hadden we helemaal niks meer. Ons appartement in Den Haag hadden we opgezegd, de auto was verkocht en ik had geen baan.”

Daan: ,,Eenmaal in Nederland bedachten we: we kunnen voorlopig toch niet verder reizen, laten we het geld dat we overhouden dan gebruiken om een huis te kopen.”