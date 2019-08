Watertoren Goes is verkocht; ‘Heel misschien komen er woningen in’

update Steekinci­dent in asielzoe­kers­cen­trum Goes, dader raakt zelf gewond en is aangehou­den

11:08 GOES - Bij een steekincident in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes is de persoon die wilde steken donderdagmiddag zelf gewond geraakt. Hij stak zichzelf in zijn arm. De man is vrijdagochtend rond 09.30 uur aangehouden.