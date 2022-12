Watersnoodmuseum heeft stijgende lijn te pakken na coronajaren

Het Watersnoodmuseum behelst echter meer dan de Ramp van ‘53. Zo werden in Geertruidenberg en Zwijndrecht zogeheten pop-up musea ingericht ter gelegenheid van 600 jaar herdenking Sint-Elisabethsvloed. Die werden bezocht door achtduizend mensen. Louwerse: ,,Ook spelen we steeds meer in op de actualiteit en de bezorgdheid over het klimaat en zeespiegelstijging wereldwijd. De tentoonstelling met het grafisch werk van Harry van Kruiningen kwam afgelopen jaar goed tot zijn recht in de vierde caisson en de fotografie van Kadir van Lohuizen over de zeespiegelstijging met de titel “ After us the deluge” trok veel bekijks in het buitengebied bij de caissons.”