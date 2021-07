Waterschap stelt stevige eisen aan overname van Molendijk in Yerseke: maximaal 4000 auto’s per dag

Composteer­ba­re golftee van Zeeuwse makelij

15 juli MIDDELBURG - Een plastic golftee die volledig composteerbaar is. GreenTees BV uit Noordwijk brengt het voor golfers onmisbare attribuut op de markt. De tees worden gemaakt bij lampvoetenfabrikant Vitrite in Middelburg met bioplastic dat door Hemcell in Heinkenszand is ontwikkeld.