Waterschap ruimt dikke brij in Goese veste op: ‘Maar waarschijnlijk is het over een paar weken terug’

Die oproep was niet aan dovemansoren gericht, want Waterschap Scheldestromen laat weten dat het binnenkort begint met het weghalen van het kroos uit het water. Een woordvoerster benadrukt dat dit niet de definitieve oplossing is. ,,De verwachting is dat het binnen vier tot vijf weken terug zal zijn.’’

Omwonenden hadden om actie gevraagd. ,,Dit is geen visitekaartje voor Goes’’, zegt Carla van Huizen, die zegt dat er veel afval op de brij blijft liggen. ,,Het kan nog gevaarlijk zijn ook, als kinderen of dieren die brij aanzien voor een beloopbare ondergrond.’’ De kroosvaren - want zo heet het uitheemse plantje waarmee de plas water nu al maanden is bedekt - zorgt volgens haar ook voor een slechte waterkwaliteit. Dat zegt ook omwonende Hendrik Holthuis. ,,Drijven de vissen hier straks dood in het water?’’ Volgens Van Huizen zijn de waterhoentjes met hun kleintjes, die zich tot voor kort nog een weg door het kroos ploeterden, al helemaal verdwenen.