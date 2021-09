Waterschap moet gevolgen van dijkversterking Hansweert op natuur beter in beeld brengen

Politie tast in het duister over knallen in Goes

28 augustus GOES - De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag groots uitgerukt nadat er rond 23.45 uur meldingen binnenkwamen over meerdere knallen in Goes. De omgeving van het Bleekveld werd afgezet, maar er is niks gevonden wat de knallen kon verklaren.