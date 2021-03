Wat is het ultieme Yerseke-gevoel? Hans, Marie, Peter en Siska vertellen het ons

Tien kliko's vol van de straat geraapt in 's-Heerenhoek

21 maart 's-HEERENHOEK - Maar liefst tien kliko's vol vuil is zaterdag van de straten in 's-Heerenhoek geraapt. Het was de eerste keer dat in het dorp een gecoördineerde actie was om het vuil op te halen.