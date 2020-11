Wat heeft de gewone Yersekenaar straks aan de ‘nieuwe’ Zanddijk?

Over een stokoude, veel te smalle en bochtige dijk kun je niet met goed fatsoen tienduizend voertuigen per dag laten rijden. Daar is iedereen het al jaren over eens. Twee weken geleden kwam voorlopig een eind aan de langslepende discussie over hoe de Zanddijk moet worden aangepakt. De breedgedragen droomoplossing, een nieuwe weg door de polder, werd door een ruime meerderheid in Provinciale Staten bestempeld als onhaalbaar en onbetaalbaar. Verbreding van de Zanddijk in combinatie met een viaduct over het spoor en nieuwe rotondes aan kop en staart bleef over.