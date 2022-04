Wandelnetwerk bijna klaar: het wachten is op vrijwilligers die palen slaan

WAARDE - Het idee is er. De routes zijn er. Maar het wachten is nog op vrijwilligers die paaltjes zetten. Een 175 kilometer lang wandelnetwerk in Reimerswaal komt er aan.

Een rondje rond Yerseke, een ommetje bij Oostdijk of een wandeling in de buurt van Rilland. Door dorpsbewoners zijn tal van wandelroutes aangemeld bij Landschapsbeheer Zeeland. Routes die aan elkaar zijn geknoopt met langere wandelingen. Zo is (voorlopig alleen nog op papier) een wandelnetwerk ontstaan van 175 kilometer over bestaande wegen, dijken en boerenlandpaden.

Knooppuntenpalen slaan

Voordat mensen de routes kunnen lopen, moet er nog wel heel wat gebeuren. Een route zonder wegwijzers is immers lastig te vinden. Landschapsbeheer Zeeland zoekt daarom vrijwilligers. Vanaf mei gaan de vrijwilligers iedere woensdag het veld in om knooppuntenpalen te plaatsen, bordjes met pijlen in de goede richting te plakken, overstapjes over prikkeldraad te maken en het aanbrengen van 'honden-verboden-borden. Een klein deel van de route heeft al wegwijzers. Hansweert heeft sinds 2012 zijn eigen Parlevinkerspad, dat uiteraard wordt opgenomen in het grote Reimerswaalse wandelnetwerk.

Wandelaars gezocht

En als de route eind van het jaar eenmaal klaar is zijn weer andere vrijwilligers nodig. De wandelaars. Want dan wordt vier maal per jaar al wandelend gecontroleerd op alle borden er nog staan en of de paden nog begaanbaar zijn. Landschapsbeheer Zeeland organiseert voor geïnteresseerden in een vrijwilligersbaantje een informatiebijeenkomst op 19 april. Deze bijeenkomst wordt in Waarde gehouden. Vooraf aanmelden is wel nodig. Dat kan via info@landschapsbeheerzeeland.nl.