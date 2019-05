Waar vroeger de jongens van de Koorschool zongen, wordt nu gefeest in Goes

GOES - Het was aanpoten, maar de feestzaal in de voormalige pastorie annex koorschool aan de Singelstraat in Goes is klaar. Het eerste trouwfeest heeft er al plaatsgevonden. ,,We zijn tot de ochtend van de bruiloft bezig geweest om de puntjes op de i te zetten’’, zegt directeur Anita Maas van Slot Oostende.