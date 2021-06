VWO-diploma op zak en meteen voor de klas: Dimara houdt nu toezicht op de ‘jonkies’

Ondergang dreigt voor jubileren­de houtbewer­kers Goes: ‘We hebben geen dak meer boven ons hoofd’

7 juni GOES - Het had een feestelijk jaar moeten worden, maar plots dreigt 2021 het jaar van de ondergang te worden voor een groep houtbewerkers uit Goes. Ze hebben geen dak meer boven hun hoofd. ‘Maar we geven nog niet op.’