VVD Goes en Tholen over corona-sluiting: ‘Laat ondernemers gemeentelijke belasting later betalen’

De fracties klommen direct in de pen, nadat het kabinet zondag had bekendgemaakt dat behalve scholen ook de horeca de deuren drie weken gesloten moet houden. Daardoor kunnen ook Goese ondernemers volgens de VVD in Goes snel problemen krijgen met het voldoen van hun financiële verplichtingen. Het even niet hoeven betalen van gemeentelijke belastingen zou soelaas kunnen bieden.