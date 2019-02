VV Kruiningen en de Emté worden wereldberoemd in Gambia

En toeval of niet, het eerste van VV Kruiningen heeft sinds begin dit seizoen nieuwe shirts. ,,We wisten vorig jaar al dat de Emté zou verdwijnen. Dat wordt een Coop. Maar we wisten niet precies wanneer dat zou gebeuren. Daarom zijn we, overigens in goed overleg met Frans Mourik van de Emté, op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdsponsor. Sinds begin dit jaar spelen we met shirts van Houthandel Reimerswaal uit Rilland en liggen die oude in de kast. Maar ze zijn nog supermooi, dus vandaar dat we ze weggegeven hebben."