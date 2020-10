VV Kloetinge barst van ambities, parkeerprobleem haast niet op te lossen

KLOETINGE - Voetbalclub VV Kloetinge barst van de ambities, maar of die allemaal waargemaakt kunnen worden? De Goese sportwethouder Joost de Goffau tempert de verwachtingen, vooral over het aanpakken van het parkeerprobleem. ,,We zullen nooit iedereen tevreden kunnen stellen.”

Met zo'n duizend leden is VV Kloetinge de op één na grootste voetbalclub van Zeeland. Alleen Middelburg-Zeelandia heeft meer leden. VV Kloetinge wil nog verder groeien en wel naar 1200 leden in 2025, staat in een eerder dit jaar gepresenteerd ambitiedocument.

Daar hoort, wat betreft het bestuur van VV Kloetinge, een sportcomplex bij met een nieuw, duurzaam centrumgebouw, voldoende en ruime kleedaccommodaties, genoeg voetbalvelden om te trainen en te spelen, goede (led)verlichting en - niet in de laatste plaats - betere parkeergelegenheid.

Nijpend probleem

Wie wel eens op een zaterdag bij VV Kloetinge komt, weet hoe nijpend vooral het parkeerprobleem is. Zeker als het eerste elftal speelt, staat het Wesselopark en wijde omgeving vol auto's, tot ver in Kloetinge. In het ambitiedocument van VV Kloetinge wordt een (gedeeltelijke) oplossing aangedragen, de aanleg van een ‘groene loper’ op de huidige parkeerplaats.

De parkeerruimte wordt in het plan iets doorgetrokken naar het sportcomplex van VV Kloetinge, wat extra parkeerplaatsen moet opleveren. ,,Maar”, realiseert clubvoorzitter Jan-Kees de Bruine zich, ,,parkeren zal altijd lastig blijven. We zitten eenmaal ingekapseld in een beschermd gebied.”

Aan één hartenwens van VV Kloetinge heeft de gemeente Goes inmiddels voldaan. Het college van B en W wil investeren in een tweede kunstgrasveld, op de plek van het hoofdveld. Dat is vaker bespeelbaar dan een natuurgrasveld.

Groen buitenterrein

De eerste prioriteit is nu het aanpakken van het parkeerprobleem, stelt sportwethouder Joost de Goffau. Meerdere varianten zijn de afgelopen tijd bekeken en met de voetbalclub én omwonenden besproken, vertelt hij. Een idee is het huidige, groene buitenterrein van schutterij Ravenstein bij de parkeerplaats te trekken. Omwonenden zijn daar kritisch over, zo ook ambtelijk bij de gemeente Goes.

De Goffau hoopt in oktober of november meer duidelijkheid te kunnen geven. ,,Wij gaan voor dé optimale oplossing, maar we zullen dan nog niet iedereen tevreden kunnen stellen.”

VV Kloetinge-voorzitter De Bruine is alvast blij met het extra kunstgrasveld. Over de andere ambities zegt hij: ,,Die heb je nodig om ergens naartoe te werken, maar het belangrijkste is en blijft: het spelletje voetbal kunnen spelen.”

Volledig scherm Zelfs in coronatijd staat parkeerplaats Wesselopark, met sportpark VV Kloetinge, behoorlijk vol. © Harmen Van Der Werf