Vrouwen jagen mannen uit Goese raad: drie dames zijn door voorkeursstemmen tóch gekozen

GOES - De huidige coalitie van CDA, VVD en SGP/CU in Goes is zijn nipte meerderheid kwijt. Het CDA, vier jaar geleden nog de grootste partij, levert één zetel in en komt op 4. De nieuw gevormde combinatie van PvdA en GroenLinks komt als grote winnaar uit de bus. Lijsttrekker Marco Eestermans: ,,We gaan als grootste partij nu voor coalitiedeelname. En in die coalitie moet het linkse geluid flink te horen zijn.”

