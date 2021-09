Vrouw wordt onwel in zee bij Yerseke, traumahelikopter landt op strand

Geen blauwe zone in het Marconige­bied, bezoeker meubelbou­le­vard moet blijven betalen voor parkeer­plek

5 september GOES - Hoe graag ondernemers het ook willen, Goes voelt er niets voor om een blauwe zone in te voeren in het Marconigebied. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar alternatieven voor betaald parkeren, maar komt tot de conclusie dat alles het beste bij het oude kan blijven.