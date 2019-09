Vrouw uit Wilhelminadorp alsnog overleden na ongeluk

Update 13.05 | Video Discotheek El Toro in Goes ontruimd na brand: ‘We hebben geen enkel risico genomen’

1 september GOES - In discotheek El Toro aan de Oude Vismarkt in Goes heeft afgelopen nacht brand gewoed. Alle vierhonderd bezoekers moesten het pand verlaten. ,,We hebben geen enkel risico genomen”, zegt eigenaar René Verhoef. Hij verwacht donderdag weer open te kunnen.